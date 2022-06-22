بينها مدن بالمملكة.. "الزعاق": الظل انعدم على هذه المناطق يوم 21 يونيو

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن الظل هو الظلام الذي يحدثه جسم حينما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى السطح، فعندما يمنع القمر ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض يسمى كسوف الشمس، والعكس يسمى خسوف القمر.
وأضاف الزعاق، أن الظل ينعدم على جميع المناطق الجغرافية التي تقع على مدار السرطان يوم 21 يونيو: عُمان والإمارات والسعودية.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن للظل مكانة عظيمة عند العلماء، فعن طريقه قاسوا محيط الكرة الأرضية، والشريعة الإسلامية دعت إلى التفكر في الظل وربطت مواقيت صلاتها على الشمس وعلى الظل.