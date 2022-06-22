بينها مدن بالمملكة.. "الزعاق": الظل انعدم على هذه المناطق يوم 21 يونيو

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن الظل هو الظلام الذي يحدثه جسم حينما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى السطح، فعندما يمنع القمر ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض يسمى كسوف الشمس، والعكس يسمى خسوف القمر.