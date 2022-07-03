بـ231 سريرًا و35 عيادة ومئات الكوادر المؤهلة.. "الصحة" تُجَهّز مستشفى منى الطوارئ لخدمة ضيوف الرحمن

يُذكر أن عدد الموظفين المكلفين بالمستشفى أكثر 500 موظف ما بين إداري وفني وطبي، يعملون على مدار الساعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، وقدّم المستشفى لمنسوبيه عددًا من الدوارات التدريبية، وأجرى عددًا من التجارب الفرضية خلال الأسبوع الماضي.