بـ231 سريرًا و35 عيادة ومئات الكوادر المؤهلة.. "الصحة" تُجَهّز مستشفى منى الطوارئ لخدمة ضيوف الرحمن

أكمل مستشفى الطوارئ بمنى، جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ضمن منظومة منشآت "الصحة" في منى، التي تضم 4 مستشفيات.
وخصص المستشفى، غرفة مجهّزة لقيادة الحدث والاجتماعات الطارئة، مزودة بتجهيزات تضمن التواصل السريع مع كافة أقسام المستشفى، والجهات ذات العلاقة، وكاميرات تغطي جميع أقسام المستشفى؛ لمتابعة أي حدث طارئ واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معه.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفى 231 سريرًا، منها 21 سريرًا للطوارئ، و24 سريرًا للملاحظة، و6 أسرّة للإنعاش، و28 سريرًا للإجهاد الحراري، و96 سريرًا للتنويم، وأسرّة مخصصة للعزل.
ويتوفر بالمستشفى 35 عيادة عامة وتخصصية، إلى جانب ثلاث غرف للعمليات، وقسم المناظير، ووحدة الحروق، وغرفتين للولادة، وحضانة أطفال، إضافة إلى جانب عدد من الفِرَق المشاركة خارج المستشفى وقت حدوث الكوارث -لا سمح الله- ما بين طبيب وممرض وأخصائي.
ويوجد بالمستشفى مهبط للإخلاء الطبي؛ لاستقبال ونقل الحالات الطارئة.
يُذكر أن عدد الموظفين المكلفين بالمستشفى أكثر 500 موظف ما بين إداري وفني وطبي، يعملون على مدار الساعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، وقدّم المستشفى لمنسوبيه عددًا من الدوارات التدريبية، وأجرى عددًا من التجارب الفرضية خلال الأسبوع الماضي.