تأثيره كبير لدى مواطني أكبر دولة إسلامية.. ما سر شعبية ولي العهد الجارفة عربيًّا وعالميًّا؟

وجاء الاستطلاع مكملًا ومؤكدًا لحقيقة التأثير الواسع للأمير محمد بن سلمان، ويعضد من نتائج استطلاعات سابقة؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها ولي العهد، المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيرًا، فقبل 5 أعوام -وتحديدًا في 2017- اختارته مجلة "التايم" الأمريكية الشخصية العالمية الأكثر تأثيرًا، وفي العام نفسه اختارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية سموه ضمن "قائمة الخمسين" لمن تركوا أثرًا على مسار التجارة في العالم.