تأهيل 36 حكمًا نسائيًا من خلال دورة تدريب نظّمها "تعليم الشرقية"

اختتمت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، الدورة التدريبية لكرة القدم التي دشنتها المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، مطلع الأسبوع الحالي، ضمن مشروع دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للفتيات تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" .
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إدارة التعليم نفذت برامج تدريب لتأهيل (36) حكمًا رياضيًا نسائيًا لكرة القدم من المهتمات بمجال التحكيم، لدوري الفتيات بمدارس التعليم العام والخاص في قطاع التعليم بالشرقية بموجب التعاون المشترك بين وزارتَي الرياضة والتعليم.
وأضاف: تدريب الحكام وتأهيلهم يأتي قبل انطلاقة المسابقات الرياضية في دوري المدارس، وأشرفت المحاضر الدولي والحكم الأردنية هبة عابد، على برنامجَي التدريب النظري والعملي؛ نظرًا لما تمتلكه من خبرة عريضة في مجال التحكيم لتطبيق قوانين كرة القدم في مباريات دوري المدراس للفتيات.
وأردف الباحص: التعاون البناء بين إدارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يشمل التدريب للحكام والاستعداد الفني للبطولة، وجاءت الدورة التدريبية للحكام بناءً على خطاب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية المتضمن ترشيح معلمات لحضور دورة تدريب "تحكيم كرة القدم" مع التزام المرشحة بعد اكتمال التدريب بالمشاركة في تحكيم منافسات دوري المدارس لكرة القدم.
وأشار إلى أن التدريب يشتمل على قوانين التحكيم إجمالاً وصلاحيات الحكم في الملاعب الرياضية ومهارات التحكيم داخل الملعب ومتطلباته، والإلمام بالقانون الدولي لكرة القدم، وأساليب التحكيم المطورة وفقاً لأخطاء اللاعبين داخل ميدان اللعب، وقوانين الكرة والتدريب العملي.
وتابع: أداء الاختبار الإلكتروني والفني معيار أساسي وشرط لاجتياز الدورة التدريبية.
جدير بالذكر أن شروط ومتطلبات اجتياز دورة الحكام تشمل الالتزام بموعد المحاضرات، التواجد داخل القاعة للتدريب العملي والنظري وارتداء الزي الرياضي خلال الحصة التدريبية العملية، عدم استخدام الهاتف داخل القاعة او الملعب، الالتزام بحضور مدة الدورة واجتياز اختبار القانون الرياضي، واختبار الفيديو التي أقيمت على مدار اليومين وتحليل الحالات التحكيمية.