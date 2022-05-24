تأهيل 36 حكمًا نسائيًا من خلال دورة تدريب نظّمها "تعليم الشرقية"

جدير بالذكر أن شروط ومتطلبات اجتياز دورة الحكام تشمل الالتزام بموعد المحاضرات، التواجد داخل القاعة للتدريب العملي والنظري وارتداء الزي الرياضي خلال الحصة التدريبية العملية، عدم استخدام الهاتف داخل القاعة او الملعب، الالتزام بحضور مدة الدورة واجتياز اختبار القانون الرياضي، واختبار الفيديو التي أقيمت على مدار اليومين وتحليل الحالات التحكيمية.