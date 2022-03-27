"تبادل" تربط منصتها "وثاق" بـبنك "ساب" لإصدار خطابات الضمان البنكي إلكترونياً

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والمشاريع لشركة "تبادل"، عبدالله بن سعد الشهيب: "نحن سعداء بانضمام بنك "ساب"، لقائمة شركائنا للاستفادة من منصة "وثاق"، الإلكترونية المعتمدة من ساما، حيث تعمل المنصة بنهج إستراتيجي على أتمتة الضمانات البنكية، بشكل كامل في السعودية، وضبطها وتوحيدها، بصورة آمنة وأكثر ضمانًا، بالإضافة لتوفيرها بيانات وتقارير إحصائية للجهات المعنية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا لكافة المستفيدين".