تجاوباً مع "سبق".. أمانة جدة تؤكد تكثيف البلدية لجهودها في مكافحة القرود

وأضافت الأمانة أن البلدية تعمل على دراسة تنفيذ حملات توعوية بهذا الخصوص من خلال إشراك المجتمع في مبادرات تطوعية للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي تلك المواقع، وكذلك جاري العمل على تركيب لوحات تعريفية لمنع تقديم الأطعمة وتوضيح خطر هذا السلوك، كما نؤكد استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمعالجة هذه الظاهرة.