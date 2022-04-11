تجاوباً مع "سبق".. أمانة جدة تؤكد تكثيف البلدية لجهودها في مكافحة القرود

تفاعلت أمانة جدة مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي سبت الجارة وقنونا يناشدون الحياة الفطرية والبلدية حمايتهم من قرود البابون".
وأوضحت الأمانة من خلال ردها وتفاعلها الذي تلقته "سبق" من متحدث الأمانة محمد عبيد البقمي وإشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان "أهالي سبت الجارة وقنونا يناشدون الحياة الفطرية والبلدية حمايتهم من قرود البابون"، عليه نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأن البلدية قامت بتكثيف جهودها من خلال انتشار فرق النظافة اليومية على المنتزهات والطرق العامة وأماكن تجمعات المواطنين والقيام بنظافتها بشكل مستمر ونقل المخلفات إلى مرمى النفايات وذلك لمنع وصول تلك القرود إليها.
وأضافت الأمانة أن البلدية تعمل على دراسة تنفيذ حملات توعوية بهذا الخصوص من خلال إشراك المجتمع في مبادرات تطوعية للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي تلك المواقع، وكذلك جاري العمل على تركيب لوحات تعريفية لمنع تقديم الأطعمة وتوضيح خطر هذا السلوك، كما نؤكد استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمعالجة هذه الظاهرة.