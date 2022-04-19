تجاوباً مع سبق.. "صحة الشمالية" تطلق برنامج "عنايتي" الإلكتروني

أطلقت صحة الحدود الشمالية برنامج عنايتي الإلكتروني وذلك تجاوباً مع مناشدات مستفيدي الهيئة الطبية الذي نشرته صحيفة " سبق " . والتي أوضحوا خلالها معاناتهم مع المراجعات اليومية قبل 15 يوماً.
وجاء إطلاق صحة الحدود الشمالية البرنامج مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر".
يذكر أن برنامج "عنايتي" هو برنامج إلكتروني يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور للهيئة الطبية أو لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة سواء لطلب إصدار قرار هيئة طبية، أو تجديد القرار، أو إصدار أمر إركاب، أو طلب نفقات نثرية، وكذلك متابعة الطلبات أولاً بأول.