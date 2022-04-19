تجاوباً مع سبق.. "صحة الشمالية" تطلق برنامج "عنايتي" الإلكتروني

يذكر أن برنامج "عنايتي" هو برنامج إلكتروني يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور للهيئة الطبية أو لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة سواء لطلب إصدار قرار هيئة طبية، أو تجديد القرار، أو إصدار أمر إركاب، أو طلب نفقات نثرية، وكذلك متابعة الطلبات أولاً بأول.