تجاوب معها حضور كبير.. عروض مسرحية وفلكلورية في احتفالات العيد بمكة

وأشار "الزيتوني" إلى أن كل عام يشهد جديدًا في إطار الحرص على تطوير شكل ومضمون الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية واللجان التنفيذية لإنجاح هذه الفعاليات، وبالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والجمعيات التطوعية بشأن خطة احتفالات العيد، واتخاذ كل الإجراءات التي حققت النجاح وسهولة وصول المواطنين لمواقع الفعاليات والاستمتاع بها في أجواء من الراحة والسعادة.