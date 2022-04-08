تجمع المدينة الصحي: إنهاء معاناة مريضة مصابة بنقص الصفائح الدموية

تمكنت الفرق الطبية بالنطاق الرابع بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من علاج مريضة كانت تعاني من نقص حاد جدًا بالصفائح الدموية، إضافة لظهور كدمات حمراء اللون على الجلد مع نزيف متكرر في الأنف نتيجة خلل في الجهاز المناعي لها بقيادة استشاري الباطنة ورئيس القسم الدكتور فيصل الجهني.