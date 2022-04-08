تجمع المدينة الصحي: إنهاء معاناة مريضة مصابة بنقص الصفائح الدموية

تمكنت الفرق الطبية بالنطاق الرابع بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من علاج مريضة كانت تعاني من نقص حاد جدًا بالصفائح الدموية، إضافة لظهور كدمات حمراء اللون على الجلد مع نزيف متكرر في الأنف نتيجة خلل في الجهاز المناعي لها بقيادة استشاري الباطنة ورئيس القسم الدكتور فيصل الجهني.
وتعود التفاصيل إلى حضور المريضة لقسم الباطنة في مستشفى ينبع العام بعد إحالتها من أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة؛ حيث تبين بعد خضوعها للفحوصات اللازمة وجود نقص شديد بالصفائح الدموية مع أعراض نزيف متكرر وتم تنويمها لتزويدها بالأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات.
وبين التجمع بأن المريضة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ومتابعة حالتها بعيادة أمراض الدم في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة.