"تجمُّع المدينة الصحي" يحدِّد المراكز الصحية المناوبة والطوارئ خلال عيد الفطر المبارك

وأوضح "تجمُّع المدينة الصحي" أنه أعلن العديد من المراكز الصحية والقطاعات المرابطة بإجازة عيد الفطر، منها قطاع المدينة المنورة، ومحافظات خيبر وينبع والعيص وبدر ومهد الذهب والعلا ووادي الفرع والحناكية. مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعمل من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، وبعضها يعمل -إضافة إلى الفترة الصباحية- من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الحادية عشرة مساء.