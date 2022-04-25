"تجمُّع المدينة الصحي" يحدِّد المراكز الصحية المناوبة والطوارئ خلال عيد الفطر المبارك

"تجمُّع المدينة الصحي" يحدِّد المراكز الصحية المناوبة والطوارئ خلال عيد الفطر المبارك
حدَّد تجمُّع المدينة المنورة الصحي المراكز الصحية المناوبة، والطوارئ، وساعات الدوام الرسمي خلال عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، مؤكدًا أن جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها مجهَّزة ومدعومة بالكوادر الصحية لتقديم الخدمة المميزة لجميع المراجعين.
وأوضح "تجمُّع المدينة الصحي" أنه أعلن العديد من المراكز الصحية والقطاعات المرابطة بإجازة عيد الفطر، منها قطاع المدينة المنورة، ومحافظات خيبر وينبع والعيص وبدر ومهد الذهب والعلا ووادي الفرع والحناكية. مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعمل من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، وبعضها يعمل -إضافة إلى الفترة الصباحية- من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
المدينة المنورة
وقال تجمع المدينة الصحي إن المراكز الصحية المناوبة في المدينة المنورة هي المراكز التي تعمل صباحًا، وهي: مراكز الدعيثة وآبار الماشي والعشيرة والجفر والمليليح والفريش وشجوى وريم والمندسة والحرة الشرقية والمرير والرذايا والحجرية والضميرية وغراب. مشيرًا إلى أن المراكز التي تعمل من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الحادية عشرة مساء هي: مراكز الفتح والعالية والصويدرة.
خيبر
وأضاف "التجمع" بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع خيبر هي: مراكز الثمد والمطاوي واللحن وخيبر والعشاش وسلطانة. وهناك مركز يعمل لمدة أربع وعشرين ساعة، هو مركز صحي الصلصلة.
ينبع
وأبان "التجمع" أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع ينبع هي: مراكز ينبع النخل والشرجة وتلعة نزاء والفقعلي والأميرة فهدة وجبل رضوى والنجف. أما المركزان اللذان يعملان في الفترة المسائية فهما مركزا البندر والسميري.
العيص
وتابع التجمع بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع العيص هي: مراكز العيص والمثلث والمربع والمرامية وترعة ومصادر. أما المركز الذي يعمل في الفترة المسائية فهو مركز سليلة جهينة.
بدر
وأضاف "التجمع" بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع بدر هي: مراكز الرايس والسديرة والبلينية وبدر والقاحة والمسيجيد والواسطة والخيف.
مهد الذهب
وأوضح "التجمع" أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية هي: مراكز الأصيحر والعمق والصعبية والهرارة والسريحية وأم الغيران وهبا والغاشية وصفينة والضبعية والسوسية والرويضة وحاذة والمويهية والقويعية والمخطط الجنوبي والمحاجر والرقابية والصلحانية والمزرع والمهد. مشيرًا إلى أن المركزين اللذين يعملان في الفترة المسائية هما مركزا ثرب والسويرقية.
العلا
وأردف "التجمع" بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع العلا هي: مراكز الجامعة والعذيب والنجيل والورد وفضلا ومدائن صالح والمغيراء والجديدة والمراقبة بالمطار. أما المركز الذي يعمل في الفترة المسائية فمركز الصخيرات.
وادي الفرع
وأضاف "التجمع" بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع وادي الفرع هي: مراكز أم العيال وأبوضباع والهندية والفقير وأم البرك والحنو، إضافة إلى مركز صحي يعمل في الفترة المسائية هو مركز صحي اليتمة.
الحناكية
وتابع "التجمع" بأن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع الحناكية هي: مراكز صخيبرة والحناكية والهميج والشقرة وعرجاء وطلال وبطحي والمحفر وبلغة والعقدة، إضافة إلى مركز يعمل في الفترة المسائية، هو مركز صحي النخيل.