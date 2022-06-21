"تجمُّع المدينة" الصحي يعلن المراكز المتخصصة لتقديم تطعيمات ضيوف الرحمن

وأضاف، أن تطعيمات الحج في محافظة المهد في مراكز: ترب والسويرقية والمخطط الجنوبي والصلحانية والمهد، أما في محافظة ينبع فمراكز: البندر والسميري وينبع النخل والعصيلي والصريف والشرقية والاقيفة والأربعين، فيما تم تخصيص مراكز تطعيمات الحج في محافظة العلا: الصخيرات والجامعة والزريقية والديرة والمنشية، كما تم تخصيص مراكز محافظة بدر، وهي: الرايس وحنين والغزلاني وبدر والقاحة والمسيجيد.