"تجمُّع المدينة" الصحي يعلن المراكز المتخصصة لتقديم تطعيمات ضيوف الرحمن

أعلن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، المراكز الصحية المخصصة لتقديم تطعيمات الحج بلقاحَي الإنفلونزا والحمّى الشوكية قُبيل الذهاب للحج محدداً مراكز صحية في منطقة المدينة المنوّرة ومهد الذهب وينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية ووادي الفرع والعيص.
وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه في تويتر، أن تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الحمّى الشوكية سيكون متوافراً في مراكز المدينة المنوّرة، وهي: العوالي وشوارن والبدراني والحرة الشرقية ووعيرة ودرة المدينة وحي الملك فهد والعالية والدويمة وباقدو والجرف وسيد الشهداء وباب المجيدي والأزهري والدفاع وبني سلمة والسلام وأبو مرخة والجرف الشرقي والفتح والحرة الغربية.
وأضاف، أن تطعيمات الحج في محافظة المهد في مراكز: ترب والسويرقية والمخطط الجنوبي والصلحانية والمهد، أما في محافظة ينبع فمراكز: البندر والسميري وينبع النخل والعصيلي والصريف والشرقية والاقيفة والأربعين، فيما تم تخصيص مراكز تطعيمات الحج في محافظة العلا: الصخيرات والجامعة والزريقية والديرة والمنشية، كما تم تخصيص مراكز محافظة بدر، وهي: الرايس وحنين والغزلاني وبدر والقاحة والمسيجيد.
وتمّ تخصيص مراكز تطعيمات الحج في محافظة خيبر، وهي: الصلصلة وخيبر وسلطانة والعشاش، فيما تم تخصيص مراكز الحناكية، وهي: النخيل والحناكية والعقدة والمحفر وطلال، أما في وادي الفرع فمراكز: الفقير واليتمة والحمنة والأكحل، فيما تم تخصيص مراكز محافظة العيص، وهي: سليلة جهينة والعيص والمثلث ومصادر والمرامية.