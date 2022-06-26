"تحدي البنجي" تختبر روح التنافس والمغامرة لدى الشباب في سيتي ووك

فمن جانبه، يرى عماد مسعود أن تجربة "البنجي" من أفضل التجارب التي خاضها خاصة أنها تمثل نوعًا مختلفًا من التحدي، وهو التحدي مع النفس في القدرة على القفز وتجاوز الخوف، مشيراً إلى أنه تردد في تجربتها إلا أن أصدقاءه كانوا مصدرًا لتشجيعه على تجربتها.