"تحدي البنجي" تختبر روح التنافس والمغامرة لدى الشباب في سيتي ووك

تودع تجربة البنجي أحد أقوى ألعاب التحدي في "سيتي ووك" زوّار موسم جدة بعد شهرين من المغامرة والتحدي خاضوها مع هذه اللعبة التي حظيت بإقبال كبير من الشباب والشابات في منطقة "سيتي ووك".
وتتمثل لعبة "البنجي" في السقوط بالحبل من الرافعة بارتفاع يصل إلى 150م، وسط تفاعل الجمهور وتشجيعهم لمن يخوض التجربة والتقاط الصور للحظة القفز.
وتعد لعبة "البنجي" أقوى تحدي للأدرينالين، وكانت نشاطًا رياضيًا ثم تحولت لوسيلة للمرح والتحدي في كثير من الدول ويتسابق زوار "سيتي ووك" عليها بشكل يومي.
وأكد عدد من الشباب الذين خاضوا هذه التجربة أن المشاركة في اللعبة عبارة عن تنافس وتحدي مع النفس في تجاوز الصعاب وكسر حاجز الخوف، مشيرين إلى أن تفاعل الناس عند القفز يزيد من الحماس لديهم.
فمن جانبه، يرى عماد مسعود أن تجربة "البنجي" من أفضل التجارب التي خاضها خاصة أنها تمثل نوعًا مختلفًا من التحدي، وهو التحدي مع النفس في القدرة على القفز وتجاوز الخوف، مشيراً إلى أنه تردد في تجربتها إلا أن أصدقاءه كانوا مصدرًا لتشجيعه على تجربتها.
فيما أشارت آلاء السعيد أنها ترددت في القفز ولكن مع حماس الجمهور تجاوزت ذلك وشعرت بفخر وقوة في تجاوز التجربة.