تحذيرات وتنبيهات "الأرصاد".. عواصف رملية وشبه انعدام للرؤية بعدة مناطق

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.