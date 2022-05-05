تحذيرات وتنبيهات "الأرصاد".. عواصف رملية وشبه انعدام للرؤية بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات وتحذيرات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم والرياض والشمالية.
وأوضح المركز في تحذير للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار عواصف رملية تتسبب في انعدام للرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.
وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.
وأصدر المركز تحذيراً لمنطقة القصيم بأنها تشهد عواصف رملية تتسبب في انعدام للرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.
وذكر المركز في تنبيه متقدم آخر لمنطقة القصيم أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، ذكر المركز أن المنطقة تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البجادية والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات وضرما، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض أيضاً بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الجمعة.