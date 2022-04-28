تحريًا لليلة القدر.. جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح والتهجد بالحرم المكي

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام، صلاة العشاء والتراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ تحريًا لليلة القدر، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة؛ حيث اكتظ المسجد الحرام منذ الصباح الباكر من هذا اليوم بالمصلين والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة الذين امتلأت بهم أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام.. وقد تمكنوا بفضل من الله ثم بفضل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من رعاية شاملة، من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المميزة والمتكاملة التي وفّرتها حكومة المملكة أيدها الله.