تحمي العابرين من مخاطر الحوادث.. هنا 20 جسراً مشاة بمكة

وتولي الأمانة أكثر من 20 جسر مشاة بمكة؛ للعبور المرن والآمن على الطرق، عناية كبرى؛ نظرًا لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق، خاصة في المواقع المزدحمة والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية، إضافة إلى أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها، حيث تم اختيار مواقعها بدقة متناهية، وذلك لخدمة جمهور المشاة في الأماكن التي تشهد كثافة عالية من المارة ولحمايتهم من مخاطر الطرق.