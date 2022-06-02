تحويل "حديقة الأندلس" في أبها إلى حديقة مفتوحة.. تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة

وقال "الحميدي": المشروع الذي يجري العمل فيه يهدف إلى جعل الحديقة، التي تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء فيها على‏ 17 ألف متر مربع، مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، من خلال دمجها لمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات، لتكون نموذجا فريدا من نوعه لتحسين المشهد الحضري لأنسنة المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.