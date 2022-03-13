تخدم 12 قرية و30 ألف شخص.. "الفيصل" يدشن العيادات الطبية المتنقلة بمكة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم بحضور رئيس المجلس الاستشاري لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور عدنان المزروعي والرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد عباس، العيادات الطبية المتنقلة بالتجمع والتي تقدم خدماتها الصحية والعلاجية والتثقيفية والوقائية لأكثر من 12 قرية وهجرة بالمنطقة ويستفيد منها ما يزيد عن 30 ألف شخص.