محليات

تخدم 12 قرية و30 ألف شخص.. "الفيصل" يدشن العيادات الطبية المتنقلة بمكة

تعرّف على المناطق المستهدفة والاستعدادات والتجهيزات والخدمات بمعدل 24 زيارة يوميًا
تخدم 12 قرية و30 ألف شخص.. "الفيصل" يدشن العيادات الطبية المتنقلة بمكة
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم بحضور رئيس المجلس الاستشاري لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور عدنان المزروعي والرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد عباس، العيادات الطبية المتنقلة بالتجمع والتي تقدم خدماتها الصحية والعلاجية والتثقيفية والوقائية لأكثر من 12 قرية وهجرة بالمنطقة ويستفيد منها ما يزيد عن 30 ألف شخص.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن المناطق المستهدفة والاستعدادات والإمكانيات المجهزة والخدمات التي سوف تقدمها بمعدل يصل إلى 24 زيارة يومياً.

الأمير خالد الفيصل
مكة المكرمة
أمير منطقة مكة المكرمة
العيادات الطبية المتنقلة

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