تخريج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة

وبدأ الاستعراض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج العامة للخريجين حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من قائد الأسطول الشرقي.