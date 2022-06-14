تخفيف قيود كورونا.. "الصويغ": قرارات قيادتنا وراء عودة الحياة لطبيعتها بزمن قياسي



وفي مقاله "القرارات الصائبة وبر الأمان" بصحيفة "اليوم"، يقول الصويغ: "لا شك في أن القرارات الصائبة والسديدة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في وطننا المعطاء - أيَّدها الله - حيال التغلب على جائحة كورونا، أدت بطريقة مباشرة وتلقائية إلى تخفيف القيود الصحية التي فُرضت منذ بداية الاجتياح، كما أدت من جانب آخر إلى الحد من انتشار الفيروس، ووقف تداعياته وآثاره. وحول تلك القرارات أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قبل أيام، على سلامتها وصحتها؛ حيث تمَّ بموجبها وصول المملكة، بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الواعية، إلى بر الأمان، بعد أن تم اجتياز المراحل الصعبة التي مرَّ بها الوطن؛ جراء تلك الجائحة الآخذة في التلاشي والانحسار".