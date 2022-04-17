تدشين المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي وتفعيل المشاركة المجتمعية

وأشار إلى أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات؛ له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانياتها؛ كاشفًا بلوغ حجم الهدر في المملكة نحو 40 مليار ريال؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي.