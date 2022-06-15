تدشين "سوق الأربعاء" بالأحساء يعزِّز خطط إعادة استثمار وتنظيم الأسواق الشعبية "الأسبوعية"

وأوضح أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، أن مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي، الذي يقع على مساحة إجمالية تُقدر بـ٤٥ ألف متر مربع، يعزز مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري، ويمثل قيمة شعبية واجتماعية، تمتد لأكثر من ٥٠ عامًا. مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء الممرات المظللة، وساحة للفعاليات والمناسبات، والنوافير التفاعلية، ومظلات للباعة، وغطاء نباتيًّا، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق، ومواقع لعربات بيع الأطعمة "فود ترك"، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.