"تراحم" تستمر في مساعدة السجناء عبر حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"

تستمر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خلال حملتها الرمضانية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم بتوفير حاجاتهم الأساسية من المسكن والسلال الغذائية وتسديد الفواتير والكسوة وغيرها.
وحققت حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" من خلال التبرعات على منصة "تراحم" نجاحها الملموس في العمل الخيري الإنساني بإيجاد الحلول والتغلب على المعوقات الحياتية التي تواجه أسر السجناء والمفرج عنهم، في صرف المستحقات المالية مباشرة على المستحقين منهم، حيث أوجدت المنصة "أكواد" مرقمة للحالات المستحقة يتم من خلالها التبرع إلكترونياً.
وتقوم الحملة في مقرها الرئيس بالرياض بالإشراف على الحسابات ومراجعتها وإغلاقها عند اكتمال المبلغ المستحق للحالة، ليتم بعدها مرحلة الإعلان عبر حساباتها الرسمية ونشرها من كل مناطق المملكة.
وتدار غرفة عمليات الحملة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، إضافة إلى اللجان المكونة في مناطق المملكة كنموذج فريق عمل موحد يعمل خلال شهر رمضان على مدار الساعة طوال الأسبوع.
كما أوجدت الحملة أماكن "بوثات" في المراكز التجارية والأسواق للتعريف بجهودها وأهدافها للمتسوقين والزائرين، وإمكانية العطاء والتبرع للحالات في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المركز الإعلامي التابع لها والذي تم افتتاحه في "واجهة الرياض".
وتستقبل الحملة في مقرها المانحين والراغبين في الدعم وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات المانحة من القطاع الخاص، بهدف ابتغاء الأجر، وتقديم الإعانات والتبرعات لأسر السجناء والمفرج عنهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تقوم بشكل مستمر بتحديث الحالات، واستقبال الإعانات من خلال رابط منصتها " تراحم" على الرابط الإلكتروني:
https://donate.trahum.org.sa/Association/Projects/?search=&BranchId=18&type=2&a=anaghmashi