"تراحم" تستمر في مساعدة السجناء عبر حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"

وحققت حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" من خلال التبرعات على منصة "تراحم" نجاحها الملموس في العمل الخيري الإنساني بإيجاد الحلول والتغلب على المعوقات الحياتية التي تواجه أسر السجناء والمفرج عنهم، في صرف المستحقات المالية مباشرة على المستحقين منهم، حيث أوجدت المنصة "أكواد" مرقمة للحالات المستحقة يتم من خلالها التبرع إلكترونياً.