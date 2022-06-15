"ترشيد" تطلق أعمال إعادة تأهيل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوفْر متوقع يتخطى 37%

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ أكثر من 55 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالى 34 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، أي بنسبة خفض مُقَدّرة بـ37%. وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المُتَوقع تحقيقها من المشروع؛ تُعادل استهلاك أكثر من 52 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 13 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 225 ألف شتلة.