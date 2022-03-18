"تركي آل الشيخ": عدد زوَّار موسم الرياض يتجاوز 14 مليون زائر حتى الآن

كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، أن عدد زوَّار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 14 مليون زائر حتى الآن.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمدونة وسائل التواصل "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو مصوَّرًا من تنفيذ الهيئة العامة للترفيه، وذلك في وقت حقق فيه الموسم قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة الموزعة على أنحاء العاصمة الرياض.
يُذكر أن "موسم الرياض" يعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد أوجد حراكًا اقتصاديًّا لافتًا في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، ولاسيما أن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتُنفَّذ في 12 موقعًا، منها 6 مواقع رئيسية، ومثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.