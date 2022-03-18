"تركي آل الشيخ": عدد زوَّار موسم الرياض يتجاوز 14 مليون زائر حتى الآن

يُذكر أن "موسم الرياض" يعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد أوجد حراكًا اقتصاديًّا لافتًا في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، ولاسيما أن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتُنفَّذ في 12 موقعًا، منها 6 مواقع رئيسية، ومثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.