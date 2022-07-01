"ترند إتلاف الكتب".. تحذيرات وقرارات سابقة لكن الظاهرة تطل مجدداً

وخلال سنوات سابقة، قررت وزارة التعليم حسم درجتين من السلوك عند قيام الطالب بامتهان الكتب المدرسية، ثم صدرت تعليمات وزير التعليم في 2017 بضرورة أن يعتذر الطالب بشكلٍ خطي على أن يحرم من الدراسة لمدة شهر وتحسم 10 درجات من السلوك، إضافة إلى نقله إلى مدرسة أخرى، وذلك بعد أحداث مثيرة شهدتها إحدى مدارس منطقة تبوك، وأعفي على خلفيتها مدير مدرسة آنذاك.