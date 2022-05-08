تسمية رئيس وأعضاء التجمُّع الصحي بتبوك والحدود الشمالية.. تعرَّف على أبرز خدماته

ويتكون التجمع الصحي من عدد من المستشفيات ومنظومة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيخدم ذلك تقليص فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، واتباع إجراءات الرعاية والخدمة، إلى جانب توفير خيارات عدة لتقديم الرعاية.