تسمية رئيس وأعضاء التجمُّع الصحي بتبوك والحدود الشمالية.. تعرَّف على أبرز خدماته
محليات

تسمية رئيس وأعضاء التجمُّع الصحي بتبوك والحدود الشمالية.. تعرَّف على أبرز خدماته

برئاسة "القاسم".. ويُسهِّل وصول المستفيد للخدمة ويُيسِّر تنقُّله بين أنواع الرعاية
بدر الجبل
بدر الجبل

تقرَّر تشكيل اللجنة التأسيسية لتجمُّع تبوك الصحي وتجمُّع الحدود الشمالية الصحي. وبحسب معلومات، حصلت عليها "سبق"، فإنه تم تسمية الرئيس والأعضاء، وسيكون برئاسة الدكتور محمد القاسم، وعضوية: الدكتور منصور الحواسي، مساعد الموسى، عبدالله الحقباني، الدكتور خالد القميزي والدكتور دانكن سيلبي.

وتهدف التجمعات الصحية لتسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتيسير تنقُّله بين أنواع الرعاية. وهو عبارة عن شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد، ويسمح بتنقُّل الكفاءات الطبية ضمن منظومة التجمع الطبي.

ويتكون التجمع الصحي من عدد من المستشفيات ومنظومة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيخدم ذلك تقليص فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، واتباع إجراءات الرعاية والخدمة، إلى جانب توفير خيارات عدة لتقديم الرعاية.

وسيرفع التجمع الصحي قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية، والعمل بشفافية عالية، وتعزيز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة.

مراكز الرعاية الصحية الأولية
الصحة العامة
اللجنة التأسيسية لتجمع تبوك الصحي وتجمع الحدود الشمالية الصحي
تجمع تبوك الصحي
تجمع الحدود الشمالية الصحي
التجمعات الصحية
التجمع الطبي

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