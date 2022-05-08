تسمية رئيس وأعضاء التجمُّع الصحي بتبوك والحدود الشمالية.. تعرَّف على أبرز خدماته

تسمية رئيس وأعضاء التجمُّع الصحي بتبوك والحدود الشمالية.. تعرَّف على أبرز خدماته
تقرَّر تشكيل اللجنة التأسيسية لتجمُّع تبوك الصحي وتجمُّع الحدود الشمالية الصحي. وبحسب معلومات، حصلت عليها "سبق"، فإنه تم تسمية الرئيس والأعضاء، وسيكون برئاسة الدكتور محمد القاسم، وعضوية: الدكتور منصور الحواسي، مساعد الموسى، عبدالله الحقباني، الدكتور خالد القميزي والدكتور دانكن سيلبي.
وتهدف التجمعات الصحية لتسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتيسير تنقُّله بين أنواع الرعاية. وهو عبارة عن شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد، ويسمح بتنقُّل الكفاءات الطبية ضمن منظومة التجمع الطبي.
ويتكون التجمع الصحي من عدد من المستشفيات ومنظومة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيخدم ذلك تقليص فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، واتباع إجراءات الرعاية والخدمة، إلى جانب توفير خيارات عدة لتقديم الرعاية.
وسيرفع التجمع الصحي قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية، والعمل بشفافية عالية، وتعزيز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة.