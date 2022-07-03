تسهيلاً لحركة الحشود.. افتتاح "باب الملك عبدالعزيز" بالمسجد الحرام

وأشاد بجهود قيادة المملكة المباركة في عمارة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، مبينًا أنه بالتزامن مع بدء موسم حج هذا العام 1443هـ الذي يأتي مع رفع الإجراءات الوقاية في المملكة، ووصول أعداد الحجاج إلى مليون حاج، يسهم باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في تسيير وإدارة الحشود وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في البيت العتيق، ويضمن أمان وسلامة تنقُّل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.