تسهيلاً لحركة الحشود.. افتتاح "باب الملك عبدالعزيز" بالمسجد الحرام

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم باب الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في المسجد الحرام لتسهيل حركة الحشود، ومواكبة كثافة الحجاج .
وأشاد بجهود قيادة المملكة المباركة في عمارة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، مبينًا أنه بالتزامن مع بدء موسم حج هذا العام 1443هـ الذي يأتي مع رفع الإجراءات الوقاية في المملكة، ووصول أعداد الحجاج إلى مليون حاج، يسهم باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في تسيير وإدارة الحشود وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في البيت العتيق، ويضمن أمان وسلامة تنقُّل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
وأكد حرص رئاسة شؤون الحرمين على الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية قبل حلول موسم حج هذا العام, وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -؛ بما يؤكد ريادة المملكة العالمية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.