تشجير أكثر من 350 موقعًا حول المملكة بمشاركة 68 ألف متطوع في حملة لنجعلها خضراء

كما أسهم المتطوعون في الحملة، التي انطلقت في أكتوبر الماضي، في جمع 100 كجم من البذور، إضافة إلى تنظيف 425 هكتارًا من المتنزهات، وكذلك نثر ما يقارب 11 طنًّا من البذور على مساحة نحو 420 ألف هكتار؛ وذلك عبر الكثير من الفرص التطوعية التي طرحتها الجمعيات البيئية وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ إسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.