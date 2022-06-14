تشكيل جديد لرؤساء مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة

وتضمن القرار تشكيل جهاز إشراف عام على تنفيذ الخطة يرتبط مباشرة بأمين مكة، كما تضمن القرار تشكيل ثمانية وعشرين منطقة خدمات في المشاعر المقدسة، وتوزيعها جغرافيا لتغطي كامل المنطقة، منها (22) في مشعر منى و(3) مراكز بمزدلفة و(3) في عرفات، وليقوم كل مركز من تلك المراكز بأداء مختلف الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن تواجدهم.