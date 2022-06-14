تشكيل جديد لرؤساء مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي قراراً يقضي بتشكيل رؤساء مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة ومساعديهم لموسم حج 1443هـ، وذلك في إطار الحرص على تهيئة الأوضاع مبكراً لضمان نجاح أعمال الموسم.
وتضمن القرار تشكيل جهاز إشراف عام على تنفيذ الخطة يرتبط مباشرة بأمين مكة، كما تضمن القرار تشكيل ثمانية وعشرين منطقة خدمات في المشاعر المقدسة، وتوزيعها جغرافيا لتغطي كامل المنطقة، منها (22) في مشعر منى و(3) مراكز بمزدلفة و(3) في عرفات، وليقوم كل مركز من تلك المراكز بأداء مختلف الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن تواجدهم.
وانتهت الأمانة من استكمال تجهيزات مقرات مراكز الخدمات ودعمها بالقيادات والأفراد اللازمين لمتابعة كافة الخدمات البلدية، كالنظافة ومراقبة الأسواق بكل منطقة والتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمان والجهات والإدارات الأخرى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال.
إلى هذا تم اختيار عدد من المهندسين والموظفين الأكفاء والمتمرسين في أعمال المواسم المختلفة لتوكل إليهم مهمة إدارة هذه المراكز خلال الموسم.