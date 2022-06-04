تشييع الشهيد "عبدالله آل سعد" بعد 15 شهرًا من فقده في الحد الجنوبي

شيّعت جموع غفيرة، اليوم، شهيدَ الوطن الجندي أول عبدالله بن أحمد علي سروي آل سعد، بمركز "إخلال" التابع لمنطقة عسير.
وكان الطيران العسكري قد أقلَّ جثمان الشهيد إلى مركز قنا؛ حيث أديت الصلاة عليه في ساحة الكرامة، ودُفن في مقبرة "الفريش بلتين" مسقط رأسه.
وقد استُشهد منسوب القوات المسلحة الشهيد عبدالله بن أحمد علي سروي، في الحد الجنوبي، وتم العثور على جثته بعد عام وثلاثة أشهر، وتم التعرف على هويته بواسطة تحليل DNA وفق ذويه الذين رووا لـ"سبق" القصة؛ مؤكدين في الوقت ذاته أن استشهاد ابنهم مدافعًا عن دينه ووطنه والحرمين الشريفين؛ يدعو للفخر والعزة، وأنهم جميعًا فداء لتراب هذا الوطن والذود عن حدوده وأمنه وأمانه.
من جهته نقل محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، لذوي الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.