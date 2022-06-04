تشييع الشهيد "عبدالله آل سعد" بعد 15 شهرًا من فقده في الحد الجنوبي

وقد استُشهد منسوب القوات المسلحة الشهيد عبدالله بن أحمد علي سروي، في الحد الجنوبي، وتم العثور على جثته بعد عام وثلاثة أشهر، وتم التعرف على هويته بواسطة تحليل DNA وفق ذويه الذين رووا لـ"سبق" القصة؛ مؤكدين في الوقت ذاته أن استشهاد ابنهم مدافعًا عن دينه ووطنه والحرمين الشريفين؛ يدعو للفخر والعزة، وأنهم جميعًا فداء لتراب هذا الوطن والذود عن حدوده وأمنه وأمانه.