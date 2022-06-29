تطبيق تو يو السعودي يضيف " محايل عسير والمجمعة والدوادمي" ليصل مجموع المدن الى 52 مدينة لتلبية احتياجات السكان

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي التجاري في الشركة المهندس / زياد بن علي العجلان "انطلاقا من حرصنا في تطبيق "تو يو" السعودي على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية في المملكة لتوصيل الطلبات، حيث استطاع تطبيق "تو يو" خلال مدة قياسية التوسع في أكثر من 52 مدينة، والخطوة القادمة هي التوسع الإقليمي في عدد من دول المنطقة.