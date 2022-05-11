"تطوير المباني" TBC تستعرض مشاريعها في معرض ومؤتمر التعليم الدولي 2022

وتعد شركة TBC شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المباني التعليمية، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.