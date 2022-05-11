"تطوير المباني" TBC تستعرض مشاريعها في معرض ومؤتمر التعليم الدولي 2022

استعرض جناح شركة تطوير للمباني TBC المشارك في معرض ومؤتمر التعليم الدولي 2022م، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 8 - 11 مايو 2022م، مشاريع الشركة التعليمية خلال فترة عملها في السنوات الماضية.
وتنوعت هذه المشاريع على مستوى المملكة ابتداءً من إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورًا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.
وتركزت إسهامات الشركة منذ إنشائها في تطوير البيئة التعليمية، وإضافة نقلة نوعية على صعيد مشاريع التعليم في المملكة، وذلك لتحقق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتعد شركة TBC شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المباني التعليمية، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.