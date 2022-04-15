"تطوير مكة" تكشف عن تفاصيل تطوير طريق الأمير محمد بن سلمان

وأضاف: لقد عملنا على تفعيل أدوار الهيئة في كافة محافظات المنطقة، لتطبيق ما ورد في تنظيم هيئات المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقيام الهيئة بالتخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية.