تعاملات الخميس.. "برنت" يتداول فوق 113 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما تراجع خام "برنت" 13% عند تسوية تعاملات الأربعاء؛ في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها السوق بفعل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي قرار الرئيس جو بايدن بحظر شراء النفط الروسي، وسط مطالبة ممثلي الحزبين بتطبيق عقوبات أكبر على موسكو؛ بسبب غزوها لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يدخل القرار الصادر حيز التنفيذ بعد 45 يومًا من التوقيع على القانون.
وقفزت أسعار النفط منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط مخاوف من أن يتسبب في خسائر لتدفقات الخام من موسكو، ومع ذلك أكدت "أوبك" هذا الأسبوع أنه لا يوجد نقص في إمدادات الخام.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو 1.11% إلى 112.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.28% عند 109 دولارات للبرميل.