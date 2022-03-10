تعاملات الخميس.. "برنت" يتداول فوق 113 دولارًا للبرميل

وقفزت أسعار النفط منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط مخاوف من أن يتسبب في خسائر لتدفقات الخام من موسكو، ومع ذلك أكدت "أوبك" هذا الأسبوع أنه لا يوجد نقص في إمدادات الخام.