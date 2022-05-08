تعاون بين "الوطنية للإسكان" و"وافي" لبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة"

كشفت الوطنية للإسكان عن تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الإسكان في خطط التنمية الاقتصادية في المملكة، كأحد روافد الاستثمار التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأطلقت المملكة تباعًا المبادرات والبرامج التي اتبعت معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر.
وكان من بين تلك الحلول التي اعتمدتها المملكة، إطلاق برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، الصادر عن وزارة الإسكان.
مهام وإنجازات "وافي" ويعد برنامج "وافي" من أهم خطوات حوكمة القطاع العقاري، التي تحفظ حقوق المواطنين والمطورين والممولين، حيث يتم شراء الوحدات العقارية على الخارطة بإيداع مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات.
وأصدر برنامج "وافي"، خلال الربع الأول من 2022، 133 رخصة لمشاريع على الخارطة. وتضم هذه المشاريع نحو 32 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 11355 وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 3 مشاريع.
وشملت رخص البيع المصدرة 17 مشروعاً توفر 11089 وحدة سكنية إضافة إلى 15 رخصة بيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 266 وحدة، بالإضافة إلى إنجاز 3 مشاريع توفر 213 وحدة سكنية ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وبلغت الرخص المصدرة من لجنة "وافي" لتسويق المشاريع وعرضها، 98 رخصة خلال الربع الأول من 2022، بالإضافة إلى إصدار 3 رخص لتأجير وحدات عقارية على الخارطة.
وأكدت الوطنية للإسكان عن تكامل برامج ومبادرات قطاع الإسكان في المملكة مع بعضها البعض، لتحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية 2030. لهذا، تتناغم جهود NHC الوطنية للإسكان، مع المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنها برنامج "وافي" باعتباره المطور الوطني والذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج الوزارة في القطاع العقاري والسكني والتجاري.
وكانت الوطنية للإسكان قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج "وافي" لتمكين تسويق وبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" عبر موقع وتطبيق "سكني"، امتداداً لجهود البرنامج في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق المواطنين.
وتتعدد مشروعات الوطنية للإسكان التي يشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي". ومن هذه المشروعات مشروع "مكانة" في مكة المكرمة، حيث أطلقت الوطنية للإسكان قبل عدة أيام المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" لمستفيدي برنامج "سكني" في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غربي الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".
ويهدف التكامل بين الوطنية للإسكان وبرنامج "وافي" إلى تسويق مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من الشركة وتحفيز المعروض العقاري، ضمن خيارات متعددة وبأسعار وجودة مناسبة توائم احتياجات ورغبات الأسر السعودية.