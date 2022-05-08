تعاون بين "الوطنية للإسكان" و"وافي" لبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة"

وتتعدد مشروعات الوطنية للإسكان التي يشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي". ومن هذه المشروعات مشروع "مكانة" في مكة المكرمة، حيث أطلقت الوطنية للإسكان قبل عدة أيام المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" لمستفيدي برنامج "سكني" في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غربي الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".