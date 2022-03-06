تعاونٌ بين "ملكية الجبيل" و"العثيم للاستثمار" لتخصيص موقع لإنشاء مجمع تجاري بالجبيل الصناعية

بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وقّعت "ملكية الجبيل" وشركة "العثيم للاستثمار"، اتفاقية تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مجمع تجاري جديد في مدينة الجبيل الصناعية، بقيمة (٣١٩) مليون ريال.
وقّع الاتفاقية التي تم إبرامها صباح الخميس ٣/ ٣/ ٢٠٢٢م، ممثل "الهيئة الملكية للجبيل وينبع" الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد آل حسين، ومن "العثيم للاستثمار" الرئيس التنفيذي للشركة مشعل بن إبراهيم بن عميره.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من "العثيم للاستثمار" في سياق خطتها التوسعية التي أعلنتها العام الماضي، والرامية لمد نشاط الشركة نحو آفاق جديدة في ربوع الوطن الغالي، بافتتاح (٢٠) مولًا جديدًا بحلول عام ٢٠٣٠، مثّلت مدينة الجبيل إحدى نقاطها التي تستهدفها الخطة.
ويقام المركز التجاري الجديد لشركة "العثيم للاستثمار" على مساحة (١٩٣) ألف م2، برأس مال يتجاوز (٣٠٠) مليون ريال، ويُعد إضافة تنموية وحيوية هامة لمدينة الجبيل وسكانها؛ لما تمثله مجمعات العثيم التجارية من خدمات ترفيهية وتسويقية على أعلى المستويات تَبَعًا لثقافة التميز والابتكار التي تتبناها الشركة في مجال صناعة وتشغيل مجمعاتها التجارية.
ويعكس المجمع الذي تم إعلان اتفاقيته مع ملكية الجبيل لمدة ٤٠ عامًا، التزام العثيم للاستثمار بتوسيع شبكة انتشارها الممنهج، وامتدادها لكافة مناطق المملكة؛ حيث تمتلك الآن (١١) مجمعًا تجاريًّا عملاقًا في كل من: (الرياض خريص، الرياض الربوة، بريدة، عنيزة، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء) ومجمعين تجاريين يجري افتتاحها هذا العام (حفر الباطن، الخفجي)، إضافة للعثيم مول في مدينة الرس بمنطقة القصيم في صفقة استحواذ أعلنت عنها المجموعة مؤخرًا.