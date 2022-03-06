تعاونٌ بين "ملكية الجبيل" و"العثيم للاستثمار" لتخصيص موقع لإنشاء مجمع تجاري بالجبيل الصناعية

ويعكس المجمع الذي تم إعلان اتفاقيته مع ملكية الجبيل لمدة ٤٠ عامًا، التزام العثيم للاستثمار بتوسيع شبكة انتشارها الممنهج، وامتدادها لكافة مناطق المملكة؛ حيث تمتلك الآن (١١) مجمعًا تجاريًّا عملاقًا في كل من: (الرياض خريص، الرياض الربوة، بريدة، عنيزة، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء) ومجمعين تجاريين يجري افتتاحها هذا العام (حفر الباطن، الخفجي)، إضافة للعثيم مول في مدينة الرس بمنطقة القصيم في صفقة استحواذ أعلنت عنها المجموعة مؤخرًا.