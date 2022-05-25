تعاون سعودي عماني باستثمارات 3 مليارات دولار بين "عجلان وإخوانه" و"بهوان الدولية"

وقال محمد العجلان: "نعمل بدعم القيادة السعودية وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكبر الداعمين لجهودنا وجهود المملكة المتميزة في النمو الاقتصادي في جميع المجالات، بدعم خاص من صاحب الرؤية السديدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق على تقوية وتمتين اقتصاد سلطنة عمان ليكون في وضع سريع للنمو، حيث أفادت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن السلطنة سجلت أعلى نمواً بين دول الخليج بنسبة 5.6% في عام 2022م".