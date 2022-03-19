تعديلات نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.. العقوبات تتضاعف و"الوالدان" و"الحامل" في الواجهة

وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرّض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.