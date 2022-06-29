تعرف على أبرز 13 ميزة في نظام الشركات الجديد

وأجاز النظام قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، وسمح بتوزيع أرباح مرحلياً او سنوياً على الشركاء والمساهمين.

كما أتاح النظام تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أدمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة أسمية أعلى.