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تعرف على أهم الإنجازات والخبرات العلمية لمحافظ الأحساء الجديد "سعود بن طلال"

تعرف على أهم الإنجازات والخبرات العلمية لمحافظ الأحساء الجديد "سعود بن طلال"
محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر
حامد العلي

رفع محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا لمحافظة الأحساء. كما رفع الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتعيينه محافظًا للأحساء.

وفي السطور التالية، نتعرف على أهم الإنجازات والخبرات العلمية لمحافظ الأحساء الجديد:

التعليم الأكاديمي:

حصل على بكالوريوس تقنية المعلومات من جامعة سوفولك بوسطن، كما حصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات العامة الدولية من جامعة كنت في بريطانيا.

أهم الإنجازات والمشروعات:

- تعديل ٤٥ محضرًا من التشريعات للأنظمة الداخلية.

- الإشراف على ١٢ اتفاقية دولية تبادل محكوم عليهم ومكافحة تجارة المخدرات.

- عضوية دائمة في منظمة الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات.

- إنشاء الوكالة الدولية في وزارة العدل.

- إنشاء ملحقيات عمالية في الدول المصدرة للعمالة.

- مشاركة في إنشاء برنامج "مساند" في وزارة العمل.

- مشاركة في إنشاء برنامج "سكني".

- تأسيس وكالة الدعم السكني.

- تأسيس مركز الاتصال ١٩٨٠٩٠.

الخبرات العلمية:

- ٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م مبرمج، مستشار تقني "مصنع الرؤيا".

- ٢٠٠٨م - ٢٠١٤م مستشار في وزارة الداخلية.

- ٢٠١٤م - ٢٠١٦م وكيل مساعد للشؤون الدولية؛ مدير التعاون الدولي.

- ٢٠١٦م - ٢٠٢١م وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين؛ مستشار الوزير والمشرف العام على التعاون الدولي.

-٢٠٢١م - ٢٠٢٢م ، وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء؛ مستشار الوزير والمشرف العام على الشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.

- ٢٠٢٢م الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار . محافظ محافظة الأحساء.

الدورات التدريبية والشهادات المهنية:

- برنامج تطوير القيادة من جامعة هارفارد

- دورة عمليات أمن وسلامة

- المهارات التشريعية القانونية والإدارية وفقًا للتعاون الدولي في بريطانيا أوكسفورد

- المستشار القانوني ودوره الفعّال، معهد الإدارة

- دورة سابك للقيادة، أكاديمية سابك

- دورة القيادة في لندن LBS

الأحساء
محافظ الأحساء
الأمير سعود بن طلال بن بدر

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