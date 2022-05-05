تعرف على أهم الإنجازات والخبرات العلمية لمحافظ الأحساء الجديد "سعود بن طلال"

رفع محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا لمحافظة الأحساء. كما رفع الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتعيينه محافظًا للأحساء.