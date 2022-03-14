تعرَّف على اشتراطات المتاجر المغلقة "السحابية" ضمن 158 نشاطاً

وتشمل المتاجر المغلقة (السحابية) المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل في نشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطاً.