تعرَّف على اشتراطات المتاجر المغلقة "السحابية" ضمن 158 نشاطاً

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اشتراطات المتاجر المغلقة (السحابية)، التي تضمنت قيام المنشآت القائمة الممارسة لنشاط المتاجر المغلقة حالياً بتصحيح أوضاعها، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة خلال سنة من تاريخ 10 / 3 / 2022.
وتشمل المتاجر المغلقة (السحابية) المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل في نشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطاً.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة المستهلك وسلامته، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص إيجاد نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس.
كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة التسلُّم والتسليم، التي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة العاملين ودورات المياه ومنطقة الفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى وجدران وواجهة وأرضيات وسقف المتجر، فضلاً عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.
كما تتضمن الاشتراطات متطلبات تشغيلية متعلقة بالتجهيزات، وتداول الغذاء، والعاملين، وتوصيل البضائع، ويمكن للراغبين في الاطلاع على الاشتراطات البلدية للمتاجر المغلقة زيارة الرابط: https://cutt.us/t3aHh.