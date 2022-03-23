تعرَّف على الخطوات وآلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

ويشترط المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها، والمحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لأي شخص آخر، والاهتمام بنظافة المكان وعدم رمي أي مخلفات واحتساب الأجر في ذلك، عدم الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه، عدم تعليق أمتعة وملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم ومراعاة قدسية المكان.