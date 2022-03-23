تعرَّف على الخطوات وآلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

كشفت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن آلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام من خلال استقبال طلبات الاعتكاف يبدأ من يوم 25 شعبان إلى 10 رمضان.
وأشارت الرئاسة إلى أن تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني واختيار خدمة: نظام الاعتكاف بالمسجد الحرام عبر رابط التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام: https://eservice.gph.gov.sa/visit/iamLogin.aspx
ويتم تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن من (16 رمضان حتى 19 رمضان)، ويكون تسليم تصاريح الاعتكاف في كابينة شؤون المعتكفين في ساحة المسجد الحرام (أمام باب 119).
وتتيح هذه الخدمة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم، وأيضاً استقبال الاقتراحات والشكاوى.
وتأمل الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جميع الإخوة المعتكفين الالتزام بوجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية (تسجيل مستخدم جديد من هنا)، التعاون مع العاملين بالمسجد الحرام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
ويمنع التجمّعات في موقع الاعتكاف واختلاط الرجال بالنساء (العائلات) ورفع الصوت والتشويش على المصلين، ويمنع إلقاء دروس خاصة.
ويشترط المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها، والمحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لأي شخص آخر، والاهتمام بنظافة المكان وعدم رمي أي مخلفات واحتساب الأجر في ذلك، عدم الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه، عدم تعليق أمتعة وملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم ومراعاة قدسية المكان.
ويمنع النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، مع عدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو إعلانات.
وأوضحت الرئاسة أن أي تجمّع لعفش وغيره ستتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية، وأكدت أنها غير مسؤولة عن فقدان أي شيء من أغراض المعتكف.
وأشارت إلى إمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات الدخول للبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة عن طريق إدارة الزائرين.