تَعَرَّف على السيرة الذاتية للفريق محمد البسامي.. مدير الأمن العام

يملك مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ‏خبرةً ميدانية وإدارية طويلة في مجال القيادة والإدارة، مستمدة من عمله كقائد للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ومديرًا للإدارة العامة للمرور، ومديرًا للإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة في وزارة الداخلية، ومشاركته ‏في كثير من اللجان العملية والفنية في المجالات الأمنية والمرورية.