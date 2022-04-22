تعرَّف على رحلة تطور الإضاءات في المسجد النبوي لضمان راحة المصلين

ويحتوي المسجد النبوي على أكثر من 30 نوعاً من وحدات الإنارة بعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة، أبرزها النجفات مختلفة المقاسات التي يصل عددها إلى نحو ٣٠٤ نجفات بالمسجد القديم والتوسعة الثانية، إلى جانب ما يزيد على ٨٠٠٠ وحدة إنارة مثبتة على أعمدة المسجد، وما يقارب ١١ ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وُضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.