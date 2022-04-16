تعرّف على سبب انتشار الروائح في مقبرة شهداء الحرم بشرائع مكة

وقد أصبح الموقع الذي رميت فيه المواشي النافقة مكبًا لهذه المخلفات، مما قد يشكل خطرًا صحيًا، حيث تبقى بعض الجثث لأسابيع بسبب هيكلها العظمي مع اختفاء الجلد واللحم حوله.