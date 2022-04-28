تعرف على قصة عروس البحر التي اصطادها 4 صيادين بتبوك قبل ٤٩ عامًا وحنطت بالجامعة

تمكن أربعة صيادين عند الساعة 9 والنصف من مساء يوم الاثنين 20 شوال من عام 1394هـ، الموافق 4 نوفمبر 1974م، وتحديدًا في ميناء حر "شمال محافظة ضباء 40 كم"، من اصطياد سمكة غريبة وفريدة من نوعها تسمى "عروس البحر" من خلال أداة الصيد "الشّوار".
وفي صباح اليوم التالي تم انتشالها من وسط البحر بسيارة "الونش" التابعة لحرس الحدود في محافظة ضباء، وكان طولها يبلغ 3.30م، وعرضها 1.50م، وسمكها نصف المتر، كما قدّر وزنها بنحو 500 كجم.
هذه القصة التي مضى عليها ما يقارب ٤٩ عامًا يرويها الباحث عبدالله العمراني لـ"سبق"، ويقول: تم إرسالها إلى مدينة تبوك بسيارة خاصة، وباعتبارها سمكة كبيرة ومن نوادر البحر أُرسلت بتوجيه إلى جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة؛ وذلك لتحنيطها، والاستفادة منها في الأبحاث العلمية لكونها من الحيوانات البحرية النادرة، وهي ما زالت موجودة حتى اليوم في متحف كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.