تعرف على قصة عروس البحر التي اصطادها 4 صيادين بتبوك قبل ٤٩ عامًا وحنطت بالجامعة

هذه القصة التي مضى عليها ما يقارب ٤٩ عامًا يرويها الباحث عبدالله العمراني لـ"سبق"، ويقول: تم إرسالها إلى مدينة تبوك بسيارة خاصة، وباعتبارها سمكة كبيرة ومن نوادر البحر أُرسلت بتوجيه إلى جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة؛ وذلك لتحنيطها، والاستفادة منها في الأبحاث العلمية لكونها من الحيوانات البحرية النادرة، وهي ما زالت موجودة حتى اليوم في متحف كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.