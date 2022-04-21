تعرّف.. على منصة توفيق الإلكترونية لاختيار الشريك المناسب للزواج بمكة

وِأشار "الشهري" إلى أن الجمعية أنشأت منصةَ توفيق الإلكترونية لتمكين المستفيد من البحث عن الشريك المناسب وفق الشروط التي يحددها، وبحسب البيانات المتوفرة على المنصة والتي قام بإدخالها المستخدمون من الجنس الآخر، ويتم معالجة طلبات المستفيدين في خصوصية تامة من قِبل المختصين في قسم التوفيق، مع عدم السماح بالوصول أو الاطلاع على البيانات إلا من صاحب الصلاحية المكلف مع الحفاظ على سرية البيانات.