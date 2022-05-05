تعرّف على نائب أمير الحدود الشمالية الجديد.. ومشاعر أهل المنطقة بتعيينه

يذكر أن الأمير سعود والده هو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الذي تولى محافظة الخرج منذ عام 1422هـ وحتى عام 1434هـ ووالدته الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وزوجته الأميرة سارة بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأنجبت منه ابنهما الوحيد "منصور".