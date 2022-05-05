تعرّف على نائب أمير الحدود الشمالية الجديد.. ومشاعر أهل المنطقة بتعيينه

صدر أمر ملكي بالرقم أ / 570 بتاريخ 4 شوال 1443هـ، بتعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
يذكر أن الأمير سعود والده هو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الذي تولى محافظة الخرج منذ عام 1422هـ وحتى عام 1434هـ ووالدته الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وزوجته الأميرة سارة بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأنجبت منه ابنهما الوحيد "منصور".
والأمير سعود بن عبدالرحمن حاصل على درجة الدكتوراه، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن رسالته المعنونة بـ "الأساليب النظامية لمواجهة تغير الفكر الإستراتيجي الإرهابي المعاصر للجماعات المتطرفة بين الشريعة والنظام"، وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة، ونشرها، واعتمادها في جامعات المملكة.
وتعلّم الأمير "سعود" من والده الأمير "عبدالرحمن" الكثير من إدارة العمل والمشاركة في العمل الميداني وخدمة المواطنين أثناء تولي والده محافظة الخرج.
وكان الأمير "سعود" حاضراً وقريباً من مجالس الأسرة المالكة وصُنّاع القرار بهذه الدولة، إذ حضر العديد من جلسات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله- أثناء استقبالهما للوفود، ورافق ممثلي المملكة في زيارات رسمية لعدة دول صديقة وشقيقة.
وعبر أهالي الحدود الشمالية خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ترحيبهم بالأمير سعود نائباً لأميرهم المحبوب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث غرّد حساب صحة الحدود الشمالية بـ"يتقدم سعادة مدير عام صحة الشمالية وكافة منسوبيها بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود لتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.. صحة الشمالية تُبارك لسموه الثقة الملكية وتتمنى له التوفيق والسداد. "
وقال ماجد بن متعب المايق: "نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والنجاح وأن يعين سموه لما يحبه ويرضاه ولما تصبو إليه القيادة الرشيدة."
وقال حميد الحازمي: "أهلاً بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية وحفظ الله مملكتنا بقيادتنا الحكيمة".
وغرّد زيد بن فالح الربع: "أهلاً بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية وحفظ الله مملكتنا بقيادتنا الحكيمة".
وقال إبراهيم آل مقبل : "أبارك لجارنا وحبيبنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية."
وقال المهندس خــالــد بـن بندر الجبرين: "أهلاً بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية".
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كِفل لرعاية السجناء وأسرهم برفحاء فــواز بن سلمان المسطح : "ألـف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة وأسأل الله له التوفيق والنجاح يستاهل أبومنصور".