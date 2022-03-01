تعرَّف على ينبع.. أماكن أثرية ومعالم سياحية في "لؤلؤة البحر الأحمر"

تسلط "سبق" الضوء على مدينة ينبع، وهي إحدى محافظات منطقة المدينة المنوّرة، وتقع على ساحل البحر الأحمر وتبعد نحو 200 كم غرب المدينة المنوّرة، و125 كم جنوب مدينة أملج، و300 كم شمال مدينة جدة، وتعد ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة.

وتقسم المدينة إلى 3 مدن، هي: ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية، وتلقب بلؤلؤة البحر الأحمر لما فيها من شواطئ رملية والسباحة ورياضة ركوب الألواح الشراعية وصيد الأسماك وهي منطقة جميلة جداً لهواة الغوص لتمتع عمقها البحري بالشعاب المرجانية الجميلة.

وتتابع "سبق"، من خلال عدة تقارير تنشر على فترات عن محافظة ينبع يكشف فيها عن مزيد من الأماكن الأثرية والمعالم في ينبع وينبع الصناعية وينبع النخل.

جولة اليوم تأخذنا في ينبع البحر التي تعد من المحافظات التي تمتلك مخزوناً من التراث القديم سواء في مبانيها القديمة ذات الطراز المعماري الفريد الذي يعود لمئات السنين أو في بحرها الجميل وسفنها ذات الطابع المميز وهي من أهم مدن السياحية.

وتتميّز بالأماكن الأثرية والشواطئ الذهبية الرملية والكورنيشات الجميلة المتوزعة على طول شواطئ المحافظة.

ويعد الكورنيش والشرم من أفضل أماكن السياحة في المحافظة ويضم الشاطئ عديداً من المطاعم والمقاهي المجاورة، إضافة الى الخدمات المجانية في الشاطئ.

ويقع في محافظة ينبع جبل رضوى ويبلغ ارتفاعه أكثر من 2170 متراً ويتميز هذا الجبل بارتفاعه وجماله وشهرته على مر التاريخ وهو من الجبال الوعرة التي يصعب صعودها، ومن قمته ترى مدينة ينبع كاملة.

وتعيش في هذا الجبل بعض الحيوانات البرية، مثل البدن والوبر والنمر العربي والذئاب والثعالب والأرانب البرية وغيرها، وتنمو فيه بعض النباتات البرية، مثل الهيل والزعتر البري والعرعر والبعيثران وغيرها من النباتات البرية، بحسب ويكيبيديا.

ويقع بمحافظة ينبع مطار دولي "مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود" الذي افتتح عام 2010، وهو مطار إقليمي يبعد عن وسط المحافظة نحو 6 كم في الاتجاه الشمالي الشرقي، وهو ثاني مطار يخدم منطقة المدينة المنوّرة بعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

ويعد مطار الأمير عبدالمحسن من أحدث المطارات الحديثة بالمملكة التي رُوعي بها جميع المتطلبات الواجب توافرها بالمطارات الحديثة، وقد أخذ في الاعتبار جمال التصميم، حيث يعد تصميم مبنى الركاب تحفة معمارية فريدة من نوعها ويستخدم به الجسور المعلقة التي تنقل المسافرين من الطائرة إلى صالات الركاب، ومن ضمن الرحلات الدولية رحلات مصر والإمارات.