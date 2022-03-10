تعطل موقع "نور" يجبر أولياء الأمور على الذهاب للمدرسة "لمعرفة النتيجة"

تفاجأ أولياء أمور طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط، بتعطل موقع "نور"، أثناء محاولتهم الحصول على نتيجة أبنائهم.
وبدلًا من أن يحصل أولياء الأمور على النتيجة، ظهرت منذ مساء أمس الأربعاء عبارة "يُرجى مراجعة المدرسة لمعرفة النتيجة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه وزارة التعليم الإعلان عن أن النتائج ستظهر على موقع "نور"؛ ولكنها لم تُشِرْ إلى هذا العطل العام؛ الأمر الذي أوقع المدارس في حرج أمام أولياء الأمور.
يذكر أنه حتى إعداد الخبر، اضطر أولياء أمور الطلبة لمراجعة المدرسة والحصول على نتائج أبنائهم.