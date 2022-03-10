تعطل موقع "نور" يجبر أولياء الأمور على الذهاب للمدرسة "لمعرفة النتيجة"

يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه وزارة التعليم الإعلان عن أن النتائج ستظهر على موقع "نور"؛ ولكنها لم تُشِرْ إلى هذا العطل العام؛ الأمر الذي أوقع المدارس في حرج أمام أولياء الأمور.